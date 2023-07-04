Российские оккупанты пытались прорваться на Сумщине

Российские оккупанты убили гражданских. Фото: ОК Север

Российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев. В этот раз они убили двух жителей Сумской области.

Об этом сообщает "ОК Север".

Читайте также:

Сколько человек пострадало

Известно, что 3 июля погибли два жителя, еще один получил ранения. Они проживали в населенном пункте у границы с РФ.

Враг хотел проникнуть на территорию Украины, однако потерпел неудачу, из-за чего открыл огонь по гражданскому населению, чтобы его запугать.

В настоящее время продолжается расследование по поводу очередного преступления россиян.

Эвакуация с опасных территорий

"В очередной раз призываем жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу, чтобы минимизировать угрозу вашей жизни и здоровью", — добавили в сообщении.

Напомним, в течение суток 3 июля в Сумской области было зафиксировано 28 обстрелов, с общим количеством взрывов, достигающих 170. Огневые атаки коснулись Сумской, Миропольской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Середино-Будской громад.