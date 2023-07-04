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Мер Сум повідомив про кількість жертв у результаті вчорашньої атаки дронів

4 липня 2023 09:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мер Сум повідомив про кількість жертв у результаті вчорашньої атаки дронів
На місці влучання російського дрона. Фото: "Суспільне Суми"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Внаслідок влучання російського дрона у житлову багатоповерхівку в Сумах загинуло три людини. 21 місцевий мешканець отримав поранення різного ступеню тяжкості.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

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Загиблі і поранені

У Сумах зросла кількість постраждалих від наслідків учорашньої атаки російських безпілотників.

Так, станом на ранок вівторка відомо про:

  • трьох загиблих;
  • 21 пораненого.

Чотири людини, які отримали поранення, залишаються в медичних закладах міста.

Жалоба в Сумах

Міський голова нагадав, що сьогодні, 4 липня, в Сумах оголошено день жалоби.

"Співчуваю всім рідним, близьким, друзям загиблих. Вічна пам’ять. Ніколи не пробачимо", — написав Олександр Лисенко на своєму Telegram-каналі.

Олександр Лисенко про загиблих у Сумах
Олександр Лисенко про загиблих у Сумах

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" в Сумах. На відео можна побачити, як російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок цього сталася пожежа.

Згодом стало відомо, що у Сумах збільшилася кількість жертв внаслідок російської атаки безпілотниками. Від ворожого обстрілу загинули дві людини.

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