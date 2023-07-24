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Російські окупанти не хочуть воювати та масово втікають з позицій, — перехоплення ГУР

24 липня 2023 19:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Російські окупанти не хочуть воювати та масово втікають з позицій, — перехоплення ГУР
Російські військові на танках. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський окупант у телефонній розмові поскаржився на те, що серед солдатів почастішали випадки дизертиства — вони не хочуть воювати та масово покидають позиції. Також військові відмовляються евакуйовувати поранених та загиблих з поля бою. 

Чергове перехоплення розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова

— Вітя, а ти не знаєш, хто комбат в МСБ? 

— Рябка?

— А є номер його в тебе? Дай, будь ласка, його номер. Ну, бл*ть, довбо*оби. Вони ці пі*араси кинули "янки" повністю та з*балися. Сказали ось, ми пішли, куди х*й знає *бать. 300-го, аа, 200-го вчора наші виносили. Вони відмовилися, ніхто не захотів, сьогодні взагалі з*балися. Що за х*йня?

— Погоджуюсь. 

Нагадаємо, російський окупант доповів командиру про втечу з позицій командира їхнього відділення під час обстрілу. Він також поскаржився, що військові не хочуть брати участь у війні під його керівництвом.

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