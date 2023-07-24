Российские оккупанты не хотят воевать и массово убегают с позиций, — перехват ГУР

Российские военные на танках. Фото: росСМИ

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался, что среди солдат участились случаи дизертиства — они не хотят воевать и массово покидают позиции. Также военные отказываются эвакуировать раненых и погибших с поля боя.

Очередной перехват разговора опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор

— Витя, а ты не знаешь, кто комбат в МСБ?

— Рябка?

— А есть номер его у тебя? Дай пожалуйста его номер. Ну, бл*ть, долбо*бы. Они эти пи*арасы бросили "янки" полностью и с*бались. Сказали вот, мы пошли, куда х*й знает *бать. 300-го, аа, 200-го вчера наши выносили. Они отказались, никто не захотел, сегодня вообще с*бались. Что за х*ня?

— Согласен.

Напомним, российский оккупант доложил командиру о бегстве с позиции командира их отделения во время обстрела. Он также посетовал, что военные не хотят участвовать в войне под его руководством.