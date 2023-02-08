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Российские оккупанты обстреляли Херсон и окрестности: есть погибшие и раненые

8 февраля 2023 17:39
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Россияне обстреляли Херсонщину
Оккупанты снова обстреливают Херсонщину
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

8 февраля вооруженные силы российской федерации, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, начали массированно обстреливать город Херсон и пригородные населенные пункты.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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Что известно

В результате обстрелов погибли двое гражданских, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Повреждены жилые дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть.

Обстрелы продолжаются.

Кроме того, по сообщению Херсонской областной военной администрации, россияне в очередной раз обстреляли центр Херсона. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице.

Враг в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации.

Из-за постоянных российских обстрелов учреждение, в котором недавно обучали и воспитывали детей с особыми образовательными потребностями, стоит побитое российскими снарядами.

Коллективу удалось уберечь центр от разграбления россиянами. Однако оккупанты решили уничтожить то, что не смогли ограбить.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирных жителей Херсонщины. Только за последние сутки по состоянию на утро 8 февраля враг 29 раз атаковал область.

Известно, что оккупанты обстреливали гражданские объекты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП. Под вражеским огнем был и Херсон. За сутки город атаковали шесть раз, в результате чего повреждены жилые дома.

Как сообщают в ОВА, из-за российских атак двое гражданских лиц получили ранения разной степени тяжести.

Накануне, 5 февраля, Херсонщина тоже была под огнем оккупантов. За сутки российские захватчики атаковали область 37 раз, используя для этого артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

Известно, что в результате атаки повреждены жилые дома и образовательное учреждение. По информации ОВА, из-за российских обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

В Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, которые здесь проживали до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.

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