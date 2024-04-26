Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські окупанти розстріляли та спалили п'ятеро людей на окупованій Херсонщині arrow

Російські окупанти розстріляли та спалили п'ятеро людей на окупованій Херсонщині

26 квітня 2024 00:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В окупованій Херсонській області солдати РФ розстріляли мирних жителів та своїх військових
Озброєні російські військові. Фото ілюстративне: PAP/EPA
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Двоє військових РФ вбили п'ятеро осіб на тимчасово окупованій території Херсонської області. Серед загиблих — мирні жителі. 

Про це у четвер, 25 квітня, повідомив телеграм-канал ASTRA.

Читайте також:

Людей розстрілювали, а потім підпалювали 

За даними ASTRA, російські окупанти розстрілювали людей у селах Подо-Калинівка та Абрикосівка.

"65-річну Валентину Старченко знайшли у житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Злочинці розстріляли жінку в живіт, підпалили хату та втекли. У селі Абрикосівка невідомі ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимчак та російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили", — пише телеграм-канал.

null
Скриншот з Telegram/ASTRA

Потім росіяни розстріляли 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва і військовослужбовця РФ, чия особа поки не встановлена. За підозрою у вбивствах затримали 34-річного Олександра Осипова та раніше неодноразово судимого 36-річного Олександра Кайгородцева.

Нагадаємо, 25 квітня у СБУ повідомили про арешт всього складу однієї з російських "виборчих комісій", яка була активна під час окупації Херсонщини. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що сумські волонтери допомогли літньому подружжю виїхати з окупованої частини Херсонської області. Допомога знадобилася сліпій жінці та її чоловікові, який майже не ходить.

вбивство
Херсонська область
окупанти
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри