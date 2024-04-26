В окупованій Херсонській області солдати РФ розстріляли мирних жителів та своїх військових

Озброєні російські військові. Фото ілюстративне: PAP/EPA

Двоє військових РФ вбили п'ятеро осіб на тимчасово окупованій території Херсонської області. Серед загиблих — мирні жителі.

Про це у четвер, 25 квітня, повідомив телеграм-канал ASTRA.

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Людей розстрілювали, а потім підпалювали

За даними ASTRA, російські окупанти розстрілювали людей у селах Подо-Калинівка та Абрикосівка.

"65-річну Валентину Старченко знайшли у житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Злочинці розстріляли жінку в живіт, підпалили хату та втекли. У селі Абрикосівка невідомі ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимчак та російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили", — пише телеграм-канал.

Скриншот з Telegram/ASTRA

Потім росіяни розстріляли 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва і військовослужбовця РФ, чия особа поки не встановлена. За підозрою у вбивствах затримали 34-річного Олександра Осипова та раніше неодноразово судимого 36-річного Олександра Кайгородцева.

Нагадаємо, 25 квітня у СБУ повідомили про арешт всього складу однієї з російських "виборчих комісій", яка була активна під час окупації Херсонщини. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що сумські волонтери допомогли літньому подружжю виїхати з окупованої частини Херсонської області. Допомога знадобилася сліпій жінці та її чоловікові, який майже не ходить.