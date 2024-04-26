В оккупированной Херсонской области солдаты РФ расстреляли мирных жителей и своих военных

Вооруженные российские военные. Фото иллюстративное: PAP/EPA

Двое военных РФ убили пять человек на временно оккупированной территории Херсонской области. Среди погибших — мирные жители.

Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил телеграмм-канал ASTRA.

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По данным ASTRA, российские оккупанты расстреливали людей в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка.

"65-летнюю Валентину Старченко нашли в жилом доме в оккупированном селе Подо-Калиновка Херсонской области 23 апреля. Преступники расстреляли женщину в живот, подожгли дом и скрылись. В селе Абрикосовка неизвестные ударами по голове убили оккупационную "главу села" Абрикосовка Любовь Тимчак и российского военнослужащего 40-летнего Алексея Глинина. Дом с трупами тоже подожгли", — пишет телеграмм-канал.

Скриншот с Telegram/ASTRA

Затем россияне расстреляли 32-летнего местного жителя Сергея Шуваева и военнослужащего РФ, чья личность пока не установлена. По подозрению в убийствах задержан 34-летний Александр Осипов и ранее неоднократно судимый 36-летний Александр Кайгородцев.

Напомним, 25 апреля в СБУ сообщили об аресте всего состава одной из российских "избирательных комиссий", которая работала во время оккупации Херсонщины. Им грозит до десяти лет заключения.

Ранее стало известно, что сумские волонтеры помогли пожилым супругам выехать из оккупированной части Херсонской области. Помощь понадобилась слепой женщине и ее почти не ходящему мужу.