Армія рф обстріляла зупинку у Херсоні — троє людей загинули

Російські окупанти вдарили по зупинці у Херсоні: є загиблі
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Сьогодні ворог завдав удару по одній із зупинок громадського транспорту Херсону.
Про це у своєму Telegram розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
-
У Придністров'ї заявляють про "теракт", який готували проти керівників "країни": деталі
-
Хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів: якого саме
-
У ЗСУ відповіли на заяву НАТО про можливе "падіння Бахмута"
-
Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують
-
Поліцейська на Одещини привласнила шість тисяч доларів із камери зберігання речових доказів
-
Китай робить ставку на швидке завершення війни та вірить у перемогу росії, — ЗМІ
-
Коли українська економіка почне зростати: у НБУ назвали терміни
-
На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо
-
Литва блокуватиме IP-адреси, за якими можна дивитися проросійські канали
-
TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"
Деталі
Російські окупанти зранку 9 березня знову обстріляли Херсон. Загарбники цинічно атакували зупинку громадського транспорту, де перебували мирні люди.
"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили у тому числі в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб", — написав Андрій Єрмак.
Окрім того, голова Офісу президента прикріпив кадри з місця обстрілів.
Про удари по центру Херсону раніше повідомляв заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Нагадаємо, сьогодні ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Окупанти скерували на цивільне населення 81 ракету, у тому числі — шість "Кинджалів".
Крім того, росіяни здійснили вісім пусків ударних безпілотників Shahed-136/131.
Сили та засоби Повітряних сил 3СУ у взаємодії з підрозділами інших підрозділів Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили 34 ракети, а також чотири безпілотники Shahed-136/131.