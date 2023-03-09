Армія рф обстріляла зупинку у Херсоні — троє людей загинули

Наслідки атаки армії рф

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Сьогодні ворог завдав удару по одній із зупинок громадського транспорту Херсону.

Про це у своєму Telegram розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Російські окупанти зранку 9 березня знову обстріляли Херсон. Загарбники цинічно атакували зупинку громадського транспорту, де перебували мирні люди.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили у тому числі в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб", — написав Андрій Єрмак.

Окрім того, голова Офісу президента прикріпив кадри з місця обстрілів.

Про удари по центру Херсону раніше повідомляв заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Окупанти скерували на цивільне населення 81 ракету, у тому числі — шість "Кинджалів".

Крім того, росіяни здійснили вісім пусків ударних безпілотників Shahed-136/131.

Сили та засоби Повітряних сил 3СУ у взаємодії з підрозділами інших підрозділів Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили 34 ракети, а також чотири безпілотники Shahed-136/131.