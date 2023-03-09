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Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку рф

9 березня 2023 10:43
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку рф
Президент України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 9 березня, армія рф завдала ракетного удару по всій території України. Окупанти випустили 81 ракету, намагаючись знову залякати українців.

Про це у своєму Telegram написав Президент Володимир Зеленський.

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Деталі

Український гарант розповів, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, вчергове довівши, що він воює з мирним населенням.

"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе", — написав Президент.

Відомо, що сьогодні ворог завдав ударів по Києву, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжю, Львівщині, Івано-Франківщині, Житомирщині та Вінниччині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок ракетного удару рф на Львівщині загинули п'ятеро цивільних.

Як відомо, у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні, і в момент її падіння люди перебували у себе вдома.

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