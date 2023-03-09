Армия рі обстреляла остановку в Херсоне — три человека погибли

Последствия атаки армии рф

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Сегодня враг нанес удар по одной из остановок общественного транспорта Херсона.

Об этом в своем Telegram рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Подробности

Российские оккупанты утром 9 марта снова обстреляли Херсон. Захватчики цинично атаковали остановку общественного транспорта, где находились мирные люди.

"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали в том числе в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли три человека", — написал Андрей Ермак.

Кроме того, глава Офиса президента прикрепил кадры с места обстрелов.

Об ударах по центру Херсона ранее сообщал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Напомним, сегодня враг нанес очередной массированный удар по Украине. Оккупанты направили на гражданское население 81 ракету, в том числе — шесть "Кинжалов".

Кроме того, россияне совершили восемь пусков ударных беспилотников Shahed-136/131.

Силы и средства Воздушных сил 3СУ во взаимодействии с подразделениями других подразделений Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили 34 ракеты, а также четыре беспилотника Shahed-136/131.