Російські пропагандисти скаржаться на смерть окупантів та відсутність техніки

Похорон російського окупанта. Фото: Reuters

Російські пропагандисти б'ють на сполох через масову загибель окупантів та відсутність відповідної військової техніки. Вони дорікають владі за неспроможність забезпечити свою "армію".

Відповідні невдоволення з'явились у російських пропагандистських Telegram-каналах.

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Пропагандист опублікував фото обстріляної та зруйнованої старої машини ВАЗ з символами окупаційних військ, де ліквідувалося декілька окупантів.

"Машина, в якій загинули наші хлопці. Питання одне: а де БТР? А де БМП? Та дайте ви вже мобілізованим хлопцям хоча б якусь техніку. Що таке взагалі ВАЗ? Це гроб. У 2014 році можна було ще так воювати, але як воювати на них зараз", — обурюється росіянин під ніком ElanakovBrief.

Він ніяк не може зрозуміти як "друга армія світу" може втрачати по п'ять окупантів зараз через старенький ВАЗ.

"Ви як з американцями збираєтесь воювати, якщо зараз не можете видати нормальну техніку? Повний аут", — написав російський "патріот".

Допис пропагандиста у Telegram. Фото: скріншот

Допис пропагандиста у Telegram. Фото: скріншот

Нагадаємо, 11 травня російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявляють про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, заявляють навіть про загрозу для Бєлгорода.