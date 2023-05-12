Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські пропагандисти скаржаться на смерть окупантів та відсутність техніки arrow

Російські пропагандисти скаржаться на смерть окупантів та відсутність техніки

12 травня 2023 13:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські пропагандисти скаржаться на смерть окупантів та відсутність техніки
Похорон російського окупанта. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

 Російські пропагандисти б'ють на сполох через масову загибель окупантів та відсутність відповідної військової техніки. Вони дорікають владі за неспроможність забезпечити свою "армію".

Відповідні невдоволення з'явились у російських пропагандистських Telegram-каналах.

Читайте також:

Скарги російських пропагандистів

Пропагандист опублікував фото обстріляної та зруйнованої старої машини ВАЗ з символами окупаційних військ, де ліквідувалося декілька окупантів. 

"Машина, в якій загинули наші хлопці. Питання одне: а де БТР? А де БМП? Та дайте ви вже мобілізованим хлопцям хоча б якусь техніку. Що таке взагалі ВАЗ? Це гроб. У 2014 році можна було ще так воювати, але як воювати на них зараз", — обурюється росіянин під ніком ElanakovBrief.

Він ніяк не може зрозуміти як "друга армія світу" може втрачати по п'ять окупантів зараз через старенький ВАЗ.

"Ви як з американцями збираєтесь воювати, якщо зараз не можете видати нормальну техніку? Повний аут", — написав російський "патріот".

скріншот
Допис пропагандиста у Telegram. Фото: скріншот
скріншот
Допис пропагандиста у Telegram. Фото: скріншот

Нагадаємо, 11 травня російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявляють про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, заявляють навіть про загрозу для Бєлгорода.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB