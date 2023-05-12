Російські пропагандисти скаржаться на смерть окупантів та відсутність техніки
Російські пропагандисти б'ють на сполох через масову загибель окупантів та відсутність відповідної військової техніки. Вони дорікають владі за неспроможність забезпечити свою "армію".
Відповідні невдоволення з'явились у російських пропагандистських Telegram-каналах.
Скарги російських пропагандистів
Пропагандист опублікував фото обстріляної та зруйнованої старої машини ВАЗ з символами окупаційних військ, де ліквідувалося декілька окупантів.
"Машина, в якій загинули наші хлопці. Питання одне: а де БТР? А де БМП? Та дайте ви вже мобілізованим хлопцям хоча б якусь техніку. Що таке взагалі ВАЗ? Це гроб. У 2014 році можна було ще так воювати, але як воювати на них зараз", — обурюється росіянин під ніком ElanakovBrief.
Він ніяк не може зрозуміти як "друга армія світу" може втрачати по п'ять окупантів зараз через старенький ВАЗ.
"Ви як з американцями збираєтесь воювати, якщо зараз не можете видати нормальну техніку? Повний аут", — написав російський "патріот".
Нагадаємо, 11 травня російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявляють про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, заявляють навіть про загрозу для Бєлгорода.