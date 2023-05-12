Российские пропагандисты жалуются на смерть окупантов и отсутствие техники

Похороны руоссийского оккупанта. Фото: Reuters

Российские пропагандисты бьют тревогу из-за массовой гибели оккупантов и отсутствия соответствующей военной техники. Они упрекают власти за несостоятельность обеспечить свою "армию".

Ответные недовольства появились в российских пропагандистских Telegram-каналах.

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Пропагандист опубликовал фото обстрелянного и разрушенного старого автомобиля ВАЗ с символами оккупационных войск, где ликвидировалось несколько оккупантов.

"Машина, в которой погибли наши ребята. Вопрос один: а где БТР? А где БМП? Да дайте вы уже мобилизованным ребятам хотя бы какую-нибудь технику. Что такое вообще ВАЗ? Это гроб. В 2014 году можно было еще так воевать, но как воевать на них сейчас", — возмущается россиянин под ником ElanakovBrief.

Он никак не может понять как "вторая армия мира" может терять по пять оккупантов из-за старенького ВАЗа.

"Вы как с американцами собираетесь воевать, если сейчас не можете выдать нормальную технику? Полный аут", — написал российский "патриот".

Сообщение пропагандиста в Telegram. Фото: скриншот

Сообщение пропагандиста в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, 11 мая российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, развели истерику в сети. Они заявляют о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, заявляют даже об угрозе для Белгорода.