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ЗСУ за добу ліквідували понад 700 окупантів, — Генштаб

12 травня 2023 09:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
ЗСУ за добу ліквідували понад 700 окупантів, — Генштаб
Українські війська на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

За останню добу загальні бойові втрати особового складу ворога складають більше ніж 700 окупантів. Також ЗСУ ліквідували російські танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, БпЛА, автомобільну техніку та цистерни і спецтехніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За останню добу ЗСУ ліквідувало близько 750 окупантів. Також поменшало і військової техніки у росіян, а саме:

  • танків — 5 одиниць
  • бойових броньованих машин — 8 одиниць
  • артилерійських систем — 15 одиниць
  • РСЗВ — 2 одиниці
  • засоби ППО — 2 одиниці
  • БпЛА — 9 одиниць
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 12 одиниць
  • спецтехніка — 2 одиниці

Загальні бойові втрати противника

Загальні бойові втрати противника за весь час повномасштабного вторгнення РФ: 

  • особовий склад — 197670 (+750) осіб
  • танків — 3745 (+5) одиниць
  • бойових броньованих машин — 7295 (+8) одиниць
  • артилерійських систем — 3068 (+15) одиниць
  • РСЗВ — 559 (+2) одиниць
  • засоби ППО — 312 (+2) одиниць
  • літаків — 308 (+0) одиниць
  • гелікоптерів — 294 (+0) одиниць
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2636 (+9) одиниць
  • крилаті ракети — 970 (+0) одиниць
  • кораблі /катери — 18 (+0) одиниць
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5996 (+12) одиниць
  • спеціальна техніка — 393 (+2) одиниці
бойові втрати РФ
Бойові втрати РФ за весь час війни. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що кількість знищених протягом 10 травня російських окупантів становить понад 600 осіб. Загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, бронемашин й артилерійських систем.

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