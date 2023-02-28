Новая тактика россиян – в ISW рассказали, как россия компенсирует потери

Новая схема легче для неопытных и неподготовленных мобилизованных

Российские силы внедряют новую тактику нападения, чтобы компенсировать текущее ограничение боевой мощи в ответ на продолжающиеся наступательные неудачи. Используется схема "штурмового отряда".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Новая тактика россиян

Как говорится в отчете, 26 февраля украинский военный опубликовал фотографию захваченного российского пособия, в котором подробно описывается тактика новоиспеченного "штурмового отряда", являющегося подразделением размером с батальон, оптимизированным для фронтального нападения на укрепленные территории.

Сообщается, что в составе десантно-штурмового отряда находятся шесть основных боевых танков Т-72, 12 боевых машин пехоты, переносные реактивные системы залпового огня, противотанковые управляемые ракетные комплексы, буксированная артиллерия и самоходные минометы.

Из чего состоит десантно-штурмовой отряд

Десантно-штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танковой части.

Каждая штурмовая рота имеет командный элемент, два штурмовых "взвода" (численность которых значительно меньше обычной численности взвода), группу БпЛА, группу боевых бронированных машин (ББМ), взвод огневой поддержки и взвод артиллерийской поддержки, резервное отделение и отделение медицинской. Каждая рота имеет один танк и четыре боевых машины пехоты БМП/БМД-2 с противотанковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами.

Украинский офицер отметил, что основными маневровными элементами соединения являются штурмовые отряды численностью от 12 до 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Штурмовой отряд проводит штурм менее чем через минуту от начала артиллерийского огня по открытым укрепленным позициям, а минометный огонь контролирует командир взвода.

Согласно руководству, российские войска пытаются адаптировать маневренные силы к меньшим и ловким военным формированиям, заменив ими батальонные тактические группы (БТГ).

Какое оружие и технику используют россияне

Российские войска используют танки Т-72 для прямой огневой поддержки с тыла, а не как составные части общевойсковой группы. Рост зависимости от пехоты и использования танков для огневой поддержки с тыла указывает на то, что российское военное руководство отдает приоритет защите основных боевых танков, а не защите пехоты. Это отражает недавние сообщения об огромных потерях техники, понесенных российскими бронетанковыми подразделениями в течение первого года войны.

Российские военные прибегают к использованию упрощенной формы общевойсковой войны, чтобы компенсировать всеобщую деградацию российской живой силы и оборудования. Такая схема легче для неопытных и неподготовленных мобилизованных, отнесенных к таким отрядам.

Тактика штурмового отряда также свидетельствует, что российские военные, возможно, пытаются институционализировать практику, использовавшуюся ППК "Вагнер" в Бахмуте с маргинальным тактическим эффектом.

Напомним, недавно в ISW рассказали, президент россии владимир путин может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса в ближайшие годы и может потребоваться увеличения количества призывников для срочной службы. На сегодня, ежегодно в россии призывается около 260 тысяч новобранцев.