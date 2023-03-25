Российские солдаты погибают из-за алкоголя и наркотиков, — перехват ГУР

Российские оккупанты

Военная прокуратура россии возможно будет устраивать проверки в воинских частях из-за случаев употребления алкогольных и наркотических средств, повлекших смерть российских солдат.

Об этом стало известно из очередного перехвата, обнародованного ГУР Минобороны Украины.

Перехват разговора

Как отмечают в разведке, военнослужащий 3 омсбр 1 ак предупреждает другого оккупанта о возможных проверках частей военной комендатурой из-за случаев употребления алкогольных и наркотических средств, повлекших смерть солдат.

"Алло Медведь, удели мне пять минут. Сегодня, возможно, будет шмон комендатуры. У нас здесь одно тело, нах**й в наркотическом опьянении, мы его в срочном порядке отвезли, он укололся, бля**ь", — рассказывает оккупант.

Он просит своего товарища предупредить всех остальных, чтобы все спрятали "алкашку" и другие запрещенные вещества и почистили телефоны.

Напомним, недавно разведка обнародовала перехваченный разговор, из которого можно сделать выводы, как оккупанты скрывают проблемы с алкоголем среди военных.

На обнародованной записи военнослужащие обсуждают разрешение одного неприятного инцидента. Один из солдат оккупационной армии по фамилии Лефиренко напился и заснул под подъездом дома на морозе.

Военный, предположительно офицер, грубым тоном требует, чтобы подчиненные поехали за пьяным солдатом и привезли его в часть. Проблема в том, что в часть звонит жена пьяного военнослужащего и просит вызвать для него "скорую".