Россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье 11 августа

Российская ракета. Фото иллюстративное: google

Вечером 10 августа в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В это время российские террористы ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Малашко отметил, что данный объект инфраструктуры обычно очень люден в вечернее время.

"Вновь целью российской террористической атаки избран объект гражданской инфраструктуры. Снова никаких военных целей", — пишет Малашко.

Сообщение Малашко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область. По предварительной информации, враг применил беспилотники типа "Герань-2". В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что в ночь на 10 августа по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.