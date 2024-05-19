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Российские войска готовятся к новому этапу наступления на Харьковщине, — ISW

19 мая 2024 10:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские войска готовятся к новому этапу наступления на Харьковщине
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска, вероятно, готовятся ко второй фазе своей наступательной операции на севере Харьковской области. Они планируют осуществить это после захвата Волчанска.

Об этом пишет ISW.

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18 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продвинулись на север Харьковской области на расстояние от пяти до 10 км. Украинским силам удалось остановить наступление врага, сейчас россияне совершают первую из нескольких волн наступательных операций.

"Вторая волна тактических атак — это не то же, что вторая фаза операции, и российским войскам, возможно, придется провести несколько "волн" тактических атак, чтобы добиться цели той или иной отдельной фазы своей наступательной операции на севере Харьковской области", — говорится в сводке ISW.

По словам Зеленского, российское командование хочет атаковать Харьков, но для захвата большого города ему не хватает живой силы. Поэтому они хотят медленно продвигаться на Харьков, чтобы вынудить ВСУ выйти из этого района.

По данным аналитиков, россияне привлекли лишь ограниченное количество подготовленных сил, которые держат в Белгородской, Курской и Брянской областях. Как сообщали украинские источники, РФ задействовала 2000 военных на линии фронта вдоль границы и от 1500 до 2000 в непосредственном резерве.

Российское военное командование, вероятно, не привлекает имеющиеся резервы из Северной группировки войск к текущим наступательным операциям, поскольку намерено использовать их для поддержания более поздних фаз наступательных операций или последующих волн наступления.

боевые действия в Харьковской области 19 мая
Карта боевых действий. Фото: ISW

Ранее в Институте изучения войны заявили, что российские кафиры хотят захватить Часов Яр и Волчанск.

Кроме того, Зеленский назвал факторы, повлиявшие на решение РФ осуществить повторное наступление на Харьковщину.

оккупанты
ISW
война в Украине
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наступление

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