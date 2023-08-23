Гучні вибухи в Херсоні вночі 23 серпня: ворог обстрілює місто

Ворожа атака на Херсон: гучні вибухи в місті
23 серпня 2023 05:36
оновлено: 05:45
Дим підіймається вгору після вибухів. Фото: google.com
Ворог продовжує атакувати Україну вночі, 23 серпня. Так, вибухи пролунали в Херсоні. Окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованої території.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 05:37. У Херсоні чути потужні вибухи. За даними місцевих ЗМІ, у місці є прильоти.
Оновлено 05:51. Наразі в усіх областях України, зокрема в Херсоні, не оголошено повітряну тривогу. Небезпека традиційно зберігається лише в Луганській області та тимчасово окупованому Криму.
Оновлюється...