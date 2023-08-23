Гучні вибухи в Херсоні вночі 23 серпня: ворог обстрілює місто

Дим підіймається вгору після вибухів. Фото: google.com

Ворог продовжує атакувати Україну вночі, 23 серпня. Так, вибухи пролунали в Херсоні. Окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованої території.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:37. У Херсоні чути потужні вибухи. За даними місцевих ЗМІ, у місці є прильоти.

Джерело: t.me/hueviyherson

Оновлено 05:51. Наразі в усіх областях України, зокрема в Херсоні, не оголошено повітряну тривогу. Небезпека традиційно зберігається лише в Луганській області та тимчасово окупованому Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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