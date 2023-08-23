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Российские войска обстреляли заведение дошкольного образования в Херсоне

23 августа 2023 09:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Российские войска обстреляли заведение дошкольного образования в Херсоне
Последствия российских обстрелов Херсона 23 августа. Фото: Роман Мрочко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 23 августа, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон, нанеся массированный удар. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

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Сообщается, что с утра Херсон попал под массированный авиаудар.

В результате атаки ранения получили шесть человек.

Кроме того, в Корабельном районе города загорелось учреждение дошкольного образования. К ликвидации огня привлекли 3 единицы специализированной техники и 14 работников личного состава ГСЧС.

Обстрел Херсонщины 22 августа

За прошедшие сутки, 22 августа, в Херсонской области тоже звучали вражеские обстрелы.

Под прицел попала Херсонская городская территориальная община. Ее россияне обстреляли около 13 раз, использовав 78 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом и Камышанах.

В результате атаки известно об одном погибшем человеке и четверых раненых разной степени тяжести.

Напомним, в Измаиле Одесской области в ночь на 23 августа было громко, местные слышали взрывы. Воздушные силы сообщали об опасности удара БПЛА в регионе.

Также в эту ночь взрывы прогремели и в Херсоне. Оккупанты обстреливали город с временно оккупированной территории.

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