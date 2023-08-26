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Российские войска мощно обстреляли приграничье Украины: куда попали

26 августа 2023 12:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российские войска мощно обстреляли приграничье Украины: куда попали
Российские артиллеристы обстреливают Украину. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки было совершено 13 обстрелов из разных видов вооружения. Военные зафиксировали 99 взрывов.

Об этом сообщило ОК "Північ".

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Всего было обстреляно шесть населенных пунктов Черниговской области. Враг применил минометы, артиллерию и танк. Было зафиксировано 19 взрывов.

На территории Сумской области враг совершил обстрелы с применением минометов, артиллерии, гранатометов и РСЗО. Пострадали 5 населенных пунктов, были слышны 80 взрывов.

Военные также сообщили, что жертв в результате обстрелов нет.

Ранее мы рассказывали, что 20 августа российские кафиры обстреляли город Купянск Харьковской области. Враг ранил гражданского мужчину.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские кафиры ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

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