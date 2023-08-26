Российские войска мощно обстреляли приграничье Украины: куда попали
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки было совершено 13 обстрелов из разных видов вооружения. Военные зафиксировали 99 взрывов.
Об этом сообщило ОК "Північ".
Захватчики обстреливают северные регионы Украины
Всего было обстреляно шесть населенных пунктов Черниговской области. Враг применил минометы, артиллерию и танк. Было зафиксировано 19 взрывов.
На территории Сумской области враг совершил обстрелы с применением минометов, артиллерии, гранатометов и РСЗО. Пострадали 5 населенных пунктов, были слышны 80 взрывов.
Военные также сообщили, что жертв в результате обстрелов нет.
Ранее мы рассказывали, что 20 августа российские кафиры обстреляли город Купянск Харьковской области. Враг ранил гражданского мужчину.
Напомним, в субботу, 19 августа, российские кафиры ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".