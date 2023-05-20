Череватий розповів, що відбувається на Бахмутському та Лиманському напрямках

Українські військові під Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

На сході України продовжуються запеклі бойові дії. Українські військові стримують штурми російських окупантів. Найгарячішою точкою залишається місто Бахмут Донецької області.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

"Бахмут залишається головною, авторитетною ціллю для агресора. Він, крім угруповування "Вагнера", підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи", — розповів Череватий.

За його словами, на Бахмутському напрямку сталося 17 бойових зіткнень за добу. Противник втратив 92 окупанти, а ще 156 отримали поранення.

До того ж українські військові знищили декілька одиниць російської техніки у районі міста Бахмут, 13 польових складів з боєприпасами та приземлили п'ять безпілотників.

Що відбувається на Лиманському напрямку

Череватий розповів, що бої тривають і на Лиманському напрямку. Останніми днями загарбники ослабили штурми.

"Вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимансько-Куп'янському напрямку, останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Цієї доби вони намагалися у районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили", — додав Череватий.

Нагадаємо, Росія перекинула під Бахмут декілька батальйонів. Окупанти і надалі планують захопити це місто, вважаючи, що це дозволить їм претендувати на успіх у всій війні.

Також ми писали, що українські військові показали кадри з міста Бахмут Донецької області. Жорстокі бої за кожен метр українського міста продовжуються.

Додамо, у п'ятницю ввечері, 19 травня, Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. За словами заступниці міністра оборони України, окупанти продовжують атакувати українські території ціною великих втрат.