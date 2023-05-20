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Российские войска мощно обстреляли Торецк: есть раненные, среди них ребенок

20 мая 2023 19:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Российские войска мощно обстреляли Торецк: есть раненные, среди них ребенок
Военные РФ нанесли мощные удары по Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские оккупационные войска нанесли мощные удары по территории Донецкой области. В частности, в результате обстрелов города Торец пострадал 11-летний ребенок.

Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Сообщается, что военные РФ накрыли весь город с помощью РСЗО "Град". Сильно повреждены жилые дома, больницы.

Военные РФ нанесли мощные удары по Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Ранены пять человек, в частности, под обстрелы попал 11-летний ребенок. Пострадавшим была оказана вся медицинская помощь, их состояние — удовлетворительное.

"В очередной раз подчеркиваю: не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь! На прифронтовых территориях гражданским находиться крайне опасно", — написал Кириленко.

Военные РФ нанесли мощные удары по Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА
Военные РФ нанесли мощные удары по Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, ранее мы писали, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские военные сдерживают штурмы российских окупантов. Горячей точкой остается город Бахмут Донецкой области.

Также мы писали, что украинские военные показали кадры из Бахмута Донецкой области. Жестокие бои за каждый метр украинского города продолжаются.

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