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Військові показали, що відбувається сьогодні у Бахмуті

20 травня 2023 08:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові показали, що відбувається сьогодні у Бахмуті
Український військовий у місті Бахмут. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові показали кадри з міста Бахмут Донецької області. Жорстокі бої за кожен метр українського міста продовжуються.

Відео опублікували Сили спеціальних операцій ЗС України.

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Бої у Бахмуті

Військові наголосили, що жодне відео з Бахмуту не зможе сповна передати того, що насправді відбувається в міста, які титанічні зусилля докладають українські військові для захисту та що вони відчувають.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 19 травня, Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. За словами заступниці міністра оборони України окупанти продовжують атакувати українські території ціною великих втрат.

Також ми писали, що російські окупанти регулярно стверджують, що нібито "повністю контролюють" місто Бахмут Донецької області. Загарбники намагаються видати бажане за дійсне.

Додамо, на Бахмутському напрямку контрнаступ проводять підрозділи 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вони зачищають територію, знищуючи російських окупантів.

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