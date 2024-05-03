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З грудня 2023-го окупанти стратили щонайменше 15 українських військових, які здалися в полон, — ISW

3 травня 2024 11:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З грудня 2023-го окупанти стратили щонайменше 15 українських військових, які здалися в полон, — ISW
Розстріл українських військових під Авдіївкою у грудні. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними досліджень, від початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців. Йдеться про тих, які хотіли здатися в полон. 

Про це йдеться у звіті міжнародної правової організації Human Rights Watch, також підтверджує Інститут вивчення війни (ISW).

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Страта українських військових

Зазначається, що окрім 15 ідентифікованих випадків, було зафіксовано ще шість страт військових, які намагалися здатися або вже перебували у полоні.

Такий висновок зробили в організації, проаналізувавши кадри з поля бою, зняті з дронів 2 та 27 грудня 2023-го, а також 25 лютого 2024 року. Йдеться про те, що у всіх цих випадках українські військові демонстрували намір здатися. Тоді дослідникам також вдалося встановити місця розстрілу двох військових, однак через відсутність точних геоданих не вдалося з'ясувати місце страти третього. 

Ба більше, фахівці наголошують, що такі випадки непоодинокі. Як приклад наводять відеозапис від 5 лютого 2024 року, на якому видно окремий момент бою. Чи намагалися українські військові здатися в полон — невідомо. Однак, чоловічий голос віддав російською наказ: "Полонених не брати, всіх розстріляти".

Розстріл українських військових
Відео, на якому росіяни розстрілюють українських військових на Донеччині. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що у Кринках російські окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон. Згодом у ЗМІ з'ясували, хто віддав наказ стратити українських військовополонених. 

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ЗСУ
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