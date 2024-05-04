Российские войска стали более опытными и внедряют инновации в тактике, — ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

За последние месяцы численность российских войск в Украине существенно не увеличилась, однако оккупанты продолжают улучшать свои боевые качества. Враг внедряет инновации в тактике.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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Численность армии РФ в Украине

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что на временно оккупированной территории Украины находится от 510 тысяч до 515 тысяч российских оккупантов. В январе этого года украинские официальные лица сообщили, что российские войска развернули в Украине около 462 000 солдат. По их словам, это был весь сухопутный компонент армии РФ на тот момент.

Российский диктатор Владимир Путин в декабре прошлого года рассказал, что на фронте находится 617 тысяч российских оккупантов.

В ISW отметили, что эти цифры, вероятно, включают боевой персонал и других захватчиков, которые выполняют вспомогательные функции и не представляют непосредственную боевую мощь, которой обладают войска РФ, и которую они могут привлечь для проведения наступательных операций в Украине.

Ранее Путин подписал указ в декабре 2023 года, в котором утверждалось, что российская армия насчитывает в общей сложности 2,039 миллиона человек, из которых 1,32 миллиона — боевой персонал, что свидетельствует о среднем соотношении между боевым и небоевым персоналом.

"Конкретное распределение между российским боевым и небоевым персоналом в Украине непонятно. Общее незначительное увеличение численности российского контингента в оккупированной Украине в период с января по апрель 2024 года указывает на то, что российские войска, вероятно, привлекли большинство недавно сформированных сил в текущих наступательных операциях вместо того, чтобы создавать резервы стратегического уровня", — говорится в отчете.

Улучшение боевых качеств противника

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что нынешние российские силы невозможно отличить от тех, которые начали полномасштабное вторжение.

По его словам, бывшие элитные воздушно-десантные и морские пехотные подразделения России полностью деградировали. РФ не сможет восстановить их до прежних боевых возможностей по меньшей мере в течение десятилетия.

Скибицкий отметил, что деградация и решение российского военного командования привлечь все силы вдоль линии фронта к более или менее похожим операциям превратили все подразделения в Украине, независимо от их формального наименования, в мотострелковую — механизированную пехоту, ответственную за проведение общевойсковых наземных штурмов.

Однако он признал, что российская армия в некоторых аспектах совершенствуется. Скибицкий заявил, что враг сейчас действует как "единый организм, с четким планом, под единым командованием". По его словам, оккупанты продемонстрировали неравномерную склонность к оперативным, тактическим и технологическим инновациям и обучению, особенно в сфере оперативного планирования.

"Российские вооруженные силы сейчас полностью состоят из менее элитных де-факто мотострелковых подразделений, но эти подразделения продолжают внедрять инновации и адаптироваться к боевым действиям в Украине, полагаясь на преимущества в технике и живой силе, чтобы все больше давить на украинские войска и использовать уязвимые места Украины", — добавили аналитики ISW.

Напомним, начались 801 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты пытаются прорваться на нескольких направлениях, однако безуспешно. Украинские военные сдерживают врага и уничтожают его технику.

Также военный аналитик Евгений Дикий заявил, что сейчас линия фронта наиболее динамична на Покровском направлении, а именно вблизи Очеретиного. Эксперт не исключает того, что вскоре может начаться битва за Покровск, который из прифронтового города превратится в зону боевых действий.