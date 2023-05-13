Российские войска бегут от украинской артиллерии, — ISW

Российские войска в поле боя. Фото: РосСМИ

ISW обнародовало данные по ситуации на фронте по состоянию на 12 мая. Украинские войска преуспели к северо-западу от Бахмута. Российские войска бегут.

Об этом информирует ISW.

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Отмечается, что во время локальных контратак на фронте украинцы продвинулись северо-западнее Бахмута.

"Российские войска убегают от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута", — отметили эксперты ISW.

Один российский военный блоггер утверждал, что подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот) потеряли свои позиции в районе между Григорьевкой и Дубово-Василовкой (приблизительно 6 км северо-западнее Бахмута). Некоторые российские источники предварительно сообщили, что украинские войска могут пытаться оцепить группу ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

Экономист ЧВК "Вагнер" сообщил, что украинские силы приближаются к Берховке и утверждал, что Украина сейчас удерживает позиции в пределах 500 метров от северо-западной границы города Бахмут.

"Украинские войска контратакуют в направлении Хромово, Богдановки и Клищиевки", — сказали военные блоггеры РФ.

Также один из блоггеров заявил, что ситуация юго-западнее Бахмута вблизи Майорска стабилизировалась после украинских атак на позиции 1-го корпуса армии ДНР.

Министерство обороны России отвергло утверждение других российских источников относительно наступления украинцев и утверждало, что подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (ЛНР) и 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота) отразили все обстрелы в районе Берховки с учетом благоприятных условий Берховского водохранилища".

Напомним, что вчера западные эксперты сообщили, что цель России - захват остальной Луганской области и продвижение на запад в восточную Харьковскую и северную Донецкую области. Второй целью россиян является увлечение Донецкой области. Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты 11 мая вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского леса.