Російські війська вдарили по житловому будинку на Херсонщині

Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: Укрінформ

Армія Росії у понеділок, 13 травня, обстріляла село Кізомис Білоозерської громади Херсонської області. Один із ударів поцілив по житловому будинку, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, загиблих виявила група рятувальників, яка прибула на місце влучання для ліквідації пожежі.

"В оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів. Травми, несумісні з життям, отримали двоє людей — чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження", — сказав Прокудін, висловивши співчуття рідним загиблих.

Скриншот допису Прокудіна

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Нагадаємо, не так давно у селі Музиківка Херсонської області дитина підірвалася на міні, отримавши численні травми ніг, грудної клітини та живота.

Також 8 травня армія Росії обстріляла залізничну інфраструктуру Херсона, пошкодивши колії та залізничний вокзал.

Водночас у міській громаді через постійні російські обстріли пошкоджено 130 закладів освіти, зокрема майже 60 гімназій та шкіл, а також понад 70 дитсадків. Повністю знищені дві школи та два дитсадочки.