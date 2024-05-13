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Российские войска ударили по жилому дому в Херсонской области

13 мая 2024 17:33
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Илья Рябинин
редактор
Российские войска ударили по жилому дому в Херсонской области
Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: Укринформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России в понедельник, 13 мая, обстреляла село Кизомыс Белоозерской громады Херсонской области. Один из ударов попал по жилому дому, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, погибших обнаружила группа спасателей, прибывшая на место попадания для ликвидации пожара.

"В доме возник пожар, во время ликвидации которого спасатели обнаружили тела погибших местных жителей. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека — мужчина 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения", — сказал Прокудин, выразив соболезнования родным погибших.

обстрел херсонщина
Скриншот сообщения Прокудина

Ситуация в Херсонской области — последние новости

Напомним, недавно в селе Музыковка Херсонской области ребенок подорвался на мине, получив многочисленные травмы ног, грудной клетки и живота.

Также 8 мая армия России обстреляла железнодорожную инфраструктуру Херсона, повредив колеи и железнодорожный вокзал.

В то же время в городской громаде из-за постоянных российских обстрелов повреждено 130 учебных заведений, в том числе почти 60 гимназий и школ, а также более 70 детсадов. Полностью уничтожены две школы и два детсада.

смерть
убийство
Украина
Херсонская область
война в Украине
Александр Прокудин

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