Российские войска ударили по жилому дому в Херсонской области

Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: Укринформ

Армия России в понедельник, 13 мая, обстреляла село Кизомыс Белоозерской громады Херсонской области. Один из ударов попал по жилому дому, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, погибших обнаружила группа спасателей, прибывшая на место попадания для ликвидации пожара.

"В доме возник пожар, во время ликвидации которого спасатели обнаружили тела погибших местных жителей. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека — мужчина 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения", — сказал Прокудин, выразив соболезнования родным погибших.

Скриншот сообщения Прокудина

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Напомним, недавно в селе Музыковка Херсонской области ребенок подорвался на мине, получив многочисленные травмы ног, грудной клетки и живота.

Также 8 мая армия России обстреляла железнодорожную инфраструктуру Херсона, повредив колеи и железнодорожный вокзал.

В то же время в городской громаде из-за постоянных российских обстрелов повреждено 130 учебных заведений, в том числе почти 60 гимназий и школ, а также более 70 детсадов. Полностью уничтожены две школы и два детсада.