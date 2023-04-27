Російські війська залишили ключову військову базу на півночі Криму, — ЗМІ
Ключова російська військова база біля кримської Медведівки виявилася майже повністю порожньою. Імовірно, уся техніка була вивезена окупантами на підготовлені раніше лінії оборони.
Про це повідомляє видання CNN.
База на півночі Криму
На початку 2023-го року супутникові знімки засвідчили, що російські окупаційні війська організували у північній частині Кримського півострова велику військову базу.
Ця база була виявлена неподалік від адміністративної межі Криму з Херсонською областю, в районі Медведівка. Вона виявилася одним з найбільшим скупчень російської військової техніки в регіоні.
Куди ділася техніка
Втім, на свіжих супутникових знімках тієї ж частини Криму можна помітити, що створена російськими військами база в районі Медведівки майже повністю порожня.
Куди саме вивезли техніку російські загарбники, невідомо.
Але, зазначили у CNN, у квітні окупанти, зокрема, представники окупаційної "адміністрації" Криму, неодноразово заявляли про будівництво потужної лінії оборони в очікуванні контрнаступу Збройних сил України.
Тож, припустили у ЗМІ, уся техніка з військової бази біля Медведівки була переправлена саме на ці оборонні рубежі.
Нагадаємо, кілька днів тому Російська Федерація звинуватила Україну в атаці на іншу кримську військову базу, у Севастополі.