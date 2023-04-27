Російські війська залишили ключову військову базу на півночі Криму, — ЗМІ

Російські військові в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

Ключова російська військова база біля кримської Медведівки виявилася майже повністю порожньою. Імовірно, уся техніка була вивезена окупантами на підготовлені раніше лінії оборони.

Про це повідомляє видання CNN.

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База на півночі Криму

На початку 2023-го року супутникові знімки засвідчили, що російські окупаційні війська організували у північній частині Кримського півострова велику військову базу.

Ця база була виявлена неподалік від адміністративної межі Криму з Херсонською областю, в районі Медведівка. Вона виявилася одним з найбільшим скупчень російської військової техніки в регіоні.

Куди ділася техніка

Втім, на свіжих супутникових знімках тієї ж частини Криму можна помітити, що створена російськими військами база в районі Медведівки майже повністю порожня.

Куди саме вивезли техніку російські загарбники, невідомо.

Але, зазначили у CNN, у квітні окупанти, зокрема, представники окупаційної "адміністрації" Криму, неодноразово заявляли про будівництво потужної лінії оборони в очікуванні контрнаступу Збройних сил України.

Тож, припустили у ЗМІ, уся техніка з військової бази біля Медведівки була переправлена саме на ці оборонні рубежі.

Нагадаємо, кілька днів тому Російська Федерація звинуватила Україну в атаці на іншу кримську військову базу, у Севастополі.