Российские войска оставили ключевую военную базу на севере Крыма, — СМИ

Российские военные в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ

Ключевая российская военная база у крымской Медведевки оказалась почти полностью пуста. Вероятно, вся техника была вывезена оккупантами на подготовленные ранее линии обороны.

Об этом сообщает издание CNN.

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База на севере Крыма

В начале 2023 года спутниковые снимки показали, что российские оккупационные войска организовали в северной части Крымского полуострова большую военную базу.

Эта база была обнаружена неподалеку от административного предела Крыма с Херсонской областью, в районе Медведевка. Она оказалась одним из самых больших скоплений российской военной техники в регионе.

Куда делась техника

На свежих спутниковых снимках той же части Крыма можно заметить, что созданная российскими войсками база в районе Медведевки почти полностью пуста.

Куда именно вывезли технику российские захватчики, неизвестно.

Но, отметили в CNN, в апреле оккупанты, в частности представители оккупационной "администрации" Крыма, неоднократно заявляли о строительстве мощной линии обороны в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Итак, предположили в СМИ, вся техника с военной базы возле Медведевки была переправлена именно на эти оборонные рубежи.

Напомним, несколько дней назад Российская Федерация обвинила Украину в атаке на другую крымскую военную базу в Севастополе.