ЗСУ за добу знищили купу російської техніки і понад 600 окупантів, — Генштаб

Російські війська в Україні, які ще не знищені ЗСУ. Фото: росЗМІ

Кількість знищених протягом 10 травня російських окупантів становить понад 600 осіб.

Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, бронемашин й артилерійських систем.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані окупанти та їхня техніка

За 10 травня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 12 бронемашин, 14 артилерійських систем та дві ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати окупаційного контингенту за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано;

танків — 3 740 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 287 (+12) од.;

артилерійських систем — 3 053 (+14) од.;

РСЗВ — 557 (+2) од.;

засобів ППО — 310 (+2) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 627 (+3) од.;

крилатих ракет — 970 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 984 (+10) од.;

спеціальної техніки — 391 (+2) од.

Втрати російської армії на 11 травня

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що український танкіст спростував брехню Пригожина про "снарядний голод" росіян.