Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ за добу знищили купу російської техніки і понад 600 окупантів, — Генштаб arrow

ЗСУ за добу знищили купу російської техніки і понад 600 окупантів, — Генштаб

11 травня 2023 08:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили купу російської техніки і понад 600 окупантів, — Генштаб
Російські війська в Україні, які ще не знищені ЗСУ. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених протягом 10 травня російських окупантів становить понад 600 осіб. 

Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, бронемашин й артилерійських систем.

Читайте також:

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані окупанти та їхня техніка

За 10 травня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 12 бронемашин, 14 артилерійських систем та дві ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати окупаційного контингенту за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

  • особового складу — близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 740 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 287 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 3 053 (+14) од.;
  • РСЗВ — 557 (+2) од.;
  • засобів ППО — 310 (+2) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 627 (+3) од.;
  • крилатих ракет — 970 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 984 (+10) од.;
  • спеціальної техніки — 391 (+2) од.
Втрати російської армії на 11 травня
Втрати російської армії на 11 травня
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що український танкіст спростував брехню Пригожина про "снарядний голод" росіян.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB