Российские войска нанесли очередной удар по Сумщине

Оккупанты нанесли очередной удар по Сумщине. Фото: Сумская областная прокуратура

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумщины. В результате атаки погиб местный житель.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

В результате обстрела погиб человек

Вчера, 10 мая, российские военные с территории РФ по артиллерии обстреляли Белопольскую территориальную общину в Сумской области. В результате вражеской атаки в селе Павловка погиб местный житель, повреждены частные дома, говорится в сообщении.

"Артиллерийский обстрел этой общины продолжился сегодня в 6:50 утра. Военные РФ почти час обстреливали из ствольной артиллерии окрестности города Белополье. В результате обстрела почти полностью уничтожен частный дом, частично получили повреждения гаражные помещения, в некоторых домах обломками иссечены заборы, крыши", — отмечают в Офисе Генерального прокурора.

Оккупанты нанесли очередной удар по Сумщине. Фото: Сумская областная прокуратура

Оккупанты нанесли очередной удар по Сумщине. Фото: Сумская областная прокуратура

Оккупанты нанесли очередной удар по Сумщине. Фото: Сумская областная прокуратура

Как сообщается, при процессуальном руководстве Белопольского отдела Сумской окружной и Сумской областной прокуратур начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, Гештаб сообщал, что ВСУ за сутки уничтожили кучу российской техники и более 600 оккупантов.