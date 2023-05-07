Впродовж дня росіяни обстріляли Сумщину 16 разів

Російська артилерія на полі бою. Фото: armyinform

Протягом дня на Сумщині зафіксували понад 100 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Краснопільської, Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Середино-Будської, Новослобідської, Білопільської, Юнаківської громад.

Про це інформує Сумська ОВА.

Читайте також:

Обстріли Сумщини

Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів по прикордонній території. Зафіксовано 106 вибухів.

По території Білопільської громади ворог бив з мінометів (16 вибухів) та зі ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання приватного домоволодіння.

По Середино-Будській громаді здійснено обстріл із ствольної артилерії (15 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 кватири в багатоквартирному будинку та складське приміщення.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 20 мін.

У Юнаківській громаді зафіксовано обстріл із ствольної артилерії (5 вибухів).

У Новослобідській громаді ворог бив з мінометів — 5 вибухів.

По Краснопільській громаді здійснено обстріл із ствольної артилерії (7 вибухів).

Був обстріл по Зноб-Новгородській громаді із ствольної артилерії (17 вибухів). Внаслідок обстрілу в смт Зноб-Новгородське пошкоджено ЛЕП, три приватних будинки та приватний автомобіль.

По Есманській громаді росіяни обстрілювали з артилерії — 16 вибухів.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 травня, голова Херсонської ОВА повідомив, що російська авіація продовжує нищити село Кізомис. Мирні люди не постраждали.