Російські військові квапливо втекли та вивезли техніку з морського узбережжя у Запорізькій області
Останніми днями щось раптово змінилося у командування РФ. Російські військові поспіхом покинули морське узбережжя під Мелітополем.
Про це інформує РІА-Мелітополь.
Війська РФ тікають
"Жителі окупованої Строганівки Приазовської громади зітхнули з полегшенням. Непрохані гості зненацька залишили село та розташовані на березі моря бази відпочинку", — пишуть місцеві ЗМІ.
Зазначається, що неприємне сусідство місцевим жителям довелося терпіти з перших днів війни, адже вже 26 лютого окупанти зайняли Строганівку.
"Поводилися вони по-свинськи — забирали майно у місцевих жителів, заселялися до будинків і навіть відтиснули церкву.
На базах відпочинку тримали велику кількість військової техніки та боєприпасів, що особливо непокоїло селян. Але останніми днями щось раптово змінилося. Одночасно всі підрозділи, які базувалися в Строганівці та околицях, залишили розташування", — йдеться в повідомленні РІА-Мелітополь.
Також вони додали, що протягом кількох годин особовий склад та бойові машини виїхали із села. Люди сподіваються, що більше ніколи не побачать окупантів.
"Зараз, ні в приватному секторі, ні на базах відпочинку немає жодного орка", — сказав місцевий житель.
Нагадаємо, що вчора, 1 травня, центр національного спротиву повідомив, що окупаційні адміністрації Запоріжжя підготували плани евакуації. Керівники хочуть знищити документи та докази військових злочинів.