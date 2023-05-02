Російські військові квапливо втекли та вивезли техніку з морського узбережжя у Запорізькій області

Російські військові на танку. Фото: РосЗМІ

Останніми днями щось раптово змінилося у командування РФ. Російські військові поспіхом покинули морське узбережжя під Мелітополем.

Про це інформує РІА-Мелітополь.

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"Жителі окупованої Строганівки Приазовської громади зітхнули з полегшенням. Непрохані гості зненацька залишили село та розташовані на березі моря бази відпочинку", — пишуть місцеві ЗМІ.

Зазначається, що неприємне сусідство місцевим жителям довелося терпіти з перших днів війни, адже вже 26 лютого окупанти зайняли Строганівку.

"Поводилися вони по-свинськи — забирали майно у місцевих жителів, заселялися до будинків і навіть відтиснули церкву.

На базах відпочинку тримали велику кількість військової техніки та боєприпасів, що особливо непокоїло селян. Але останніми днями щось раптово змінилося. Одночасно всі підрозділи, які базувалися в Строганівці та околицях, залишили розташування", — йдеться в повідомленні РІА-Мелітополь.

Також вони додали, що протягом кількох годин особовий склад та бойові машини виїхали із села. Люди сподіваються, що більше ніколи не побачать окупантів.

"Зараз, ні в приватному секторі, ні на базах відпочинку немає жодного орка", — сказав місцевий житель.

Нагадаємо, що вчора, 1 травня, центр національного спротиву повідомив, що окупаційні адміністрації Запоріжжя підготували плани евакуації. Керівники хочуть знищити документи та докази військових злочинів.