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Российские военные поспешно скрылись и вывезли технику с морского побережья в Запорожской области

2 мая 2023 15:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Российские военные поспешно скрылись и вывезли технику с морского побережья в Запорожской области
Российские военные на танке. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В последние дни что-то внезапно изменилось в командование РФ. Российские военные спешно покинули морское побережье под Мелитополем.

Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

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"Жители оккупированной Строгановки Приазовской общины вздохнули с облегчением. Незваные гости неожиданно покинули село и расположены на берегу моря базы отдыха", — пишут местные СМИ.

Отмечается, что неприятное соседство местным жителям пришлось терпеть с первых дней войны, ведь уже 26 февраля оккупанты заняли Строгановку.

"Вели себя по-свински — забирали имущество у местных жителей, заселялись в дома и даже оттеснили церковь.
На базах отдыха держали большое количество военной техники и боеприпасов, что особенно беспокоило местных. Но в последние дни что-то внезапно изменилось. Одновременно все подразделения, базировавшиеся в Строгановке и окрестностях, покинули свое расположение", — говорится в сообщении РИА-Мелитополь.

Также они добавили, что в течение нескольких часов личный состав и боевые машины уехали из села. Люди надеются, что больше никогда не увидят оккупантов.

"Сейчас ни в частном секторе, ни на базах отдыха нет ни одного орка", — сказал местный житель.

Напомним, что вчера, 1 мая, центр национального сопротивления сообщил, что оккупационные администрации Запорожья подготовили планы эвакуации. Руководители хотят уничтожить документы и подтверждения о военных преступлениях.

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