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Окупаційна влада Запорізької області підготувала план евакуації, — ЦНС

1 травня 2023 17:53
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Окупаційна влада Запорізької області підготувала план евакуації, — ЦНС
Російські війська на окупованій території Запорізької області. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 1 травня, центр національного спротиву повідомили, що окупаційні адміністрації Запоріжжя підготували плани евакуації. Керівники хочуть знищити документи.

Про це інформує Спротив.

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Після початку контрнаступу ЗСУ росіяни все більше панікують та тікають з окупованих територій. Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що в окупаційної влади є план евакуації.

Зазначається, що в тимчасово окупованих районах Запорізької області, окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей. 

Також керівники вказали підлеглим знищувати документи та техніку.

Нагадаємо, що 22 квітня, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони. Евакуації населення в Енергодарі планується приблизно 5 травня.

Протягом квітня із Запорізької області було евакуйовано 78 дітей. Регіональна влада намагається вивозити неповнолітніх разом із їхніми родинами.

Військові Росії шукають у селах під Мелітополем молодих чоловіків, яких планують призвати до окупаційної армії. Окупанти відвідують помешкання місцевих жителів та посилили перевірки на блокпостах. 

 

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