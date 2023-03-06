Российские военные расстреляли из автоматов бойца ВСУ за возглас "Слава Украине": в Офисе Президента уже отреагировали

Украинский военнопленный

После отказа подчиниться российской жестокости и произнесения фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Об этом сообщил волонтер Игорь Лаченков и Андрей Ермак.

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"После отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" украинского военнопленного жестоко убивают. Даже в двадцать первом веке все еще совершаются ужасные военные преступления, а нарушающие все правила остаются безнаказанными", — сообщил Лаченков.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что за каждое такое военное преступление оккупантов ожидает расплата.

"Военные преступления культивируются на россии. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще — это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет скрыться от нее", — отметил Ермак.

Напомним, семья украинского военного, который находился в российском плену, пытается вернуть из оккупированного Донбасса его тело. Николай Самойленко до сих пор находится в списках на обмен как живой, но командир сообщил семье, что парня похоронили в оккупации.

Также мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает мир способствовать прекращению произвола рф против украинского политзаключенного Александра Марченко. Еще в 2018 году мужчину задержали представители так называемой "ДНР".