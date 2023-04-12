Российские военные казнили военного ВСУ и сняли это на видео: Ермак не смолчал
В сети появилось видео как российские войска отрезают голову украинскому пленному. Это вне человечности и прощения.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко.
Украинскому пленнику отрезали голову
Оккупанты выложили видео, как они отрезают голову украинскому пленнику. Все это за пределом человечности. Понимания. Восприятия. Прощения.
"Помните, что эти изверги росли и становились нелюдями под сказки и книги "русских классиков". Под советский и русский кинематограф. Под гребаного Пушкина, Толстого и Достоевского. Русские должны выдохнуть. Все. Вне зависимости от пола и возраста. Русский псев должна быть уничтожена. Наголову", — заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко.
Россияне начали комментировать видео в социальных сетях
"За все будет ответ и ответственность", — заявил Андрей Ермак.
Напомним, что после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.