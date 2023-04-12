Российские военные казнили военного ВСУ и сняли это на видео: Ермак не смолчал

Фото: google.com

В сети появилось видео как российские войска отрезают голову украинскому пленному. Это вне человечности и прощения.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко.

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Украинскому пленнику отрезали голову

Оккупанты выложили видео, как они отрезают голову украинскому пленнику. Все это за пределом человечности. Понимания. Восприятия. Прощения.

"Помните, что эти изверги росли и становились нелюдями под сказки и книги "русских классиков". Под советский и русский кинематограф. Под гребаного Пушкина, Толстого и Достоевского. Русские должны выдохнуть. Все. Вне зависимости от пола и возраста. Русский псев должна быть уничтожена. Наголову", — заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко.

Россияне начали комментировать видео в социальных сетях

Комментарии россиян. Фото: скриншот из социальных сетей

Комментарии россиян. Фото: скриншот из социальных сетей

Комментарии россиян. Фото: скриншот из социальных сетей

"За все будет ответ и ответственность", — заявил Андрей Ермак.

Напомним, что после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.