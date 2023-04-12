Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Российские военные казнили военного ВСУ и сняли это на видео: Ермак не смолчал arrow

Российские военные казнили военного ВСУ и сняли это на видео: Ермак не смолчал

12 апреля 2023 00:25
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Российские военные казнили военного ВСУ и сняли это на видео: Ермак не смолчал
Фото: google.com
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

В сети появилось видео как российские войска отрезают голову украинскому пленному. Это вне человечности и прощения.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко.

Читайте также:

Украинскому пленнику отрезали голову

Оккупанты выложили видео, как они отрезают голову украинскому пленнику. Все это за пределом человечности. Понимания. Восприятия. Прощения.

"Помните, что эти изверги росли и становились нелюдями под сказки и книги "русских классиков". Под советский и русский кинематограф. Под гребаного Пушкина, Толстого и Достоевского. Русские должны выдохнуть. Все. Вне зависимости от пола и возраста. Русский псев должна быть уничтожена. Наголову", — заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрущенко.

Россияне начали комментировать видео в социальных сетях

комментарии россиян
Комментарии россиян. Фото: скриншот из социальных сетей
комментарии россиян
Комментарии россиян. Фото: скриншот из социальных сетей
комментарии россиян
Комментарии россиян. Фото: скриншот из социальных сетей

"За все будет ответ и ответственность", — заявил Андрей Ермак.

Напомним, что после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB