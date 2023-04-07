Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські військові здаються в полон ще до контрнаступу, — ГУР arrow

Російські військові здаються в полон ще до контрнаступу, — ГУР

7 квітня 2023 16:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Війська рф здаються в полон на полі бою
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Контрнаступ Сил безпеки та оборони України погіршує моральний та психологічний стан в рядах російських окупантів. Спостерігається різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.

Про це інформує ГУР.

Читайте також:

Військові рф здаються в полон

"У межах українського державного проєкту "Хочу жити" у березні 2023 року зафіксували понад 3000 звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники", — повідомив речник програми Віталій Матвієнко.

Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: смерть або полон. Військові констатують активізацію здачі окупантів у полон навіть на полі бою.  

Нагадаємо, що  після появи у ЗМІ нібито засекречених документів про український контрнаступ Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. В українській розвідці висловили сумнів, що оприлюднені документи є справжніми. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB