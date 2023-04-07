Російські військові здаються в полон ще до контрнаступу, — ГУР

Війська рф здаються в полон на полі бою

Контрнаступ Сил безпеки та оборони України погіршує моральний та психологічний стан в рядах російських окупантів. Спостерігається різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.

Про це інформує ГУР.

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Військові рф здаються в полон

"У межах українського державного проєкту "Хочу жити" у березні 2023 року зафіксували понад 3000 звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники", — повідомив речник програми Віталій Матвієнко.

Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: смерть або полон. Військові констатують активізацію здачі окупантів у полон навіть на полі бою.

Нагадаємо, що після появи у ЗМІ нібито засекречених документів про український контрнаступ Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. В українській розвідці висловили сумнів, що оприлюднені документи є справжніми.