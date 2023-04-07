У розвідці відреагували на "злив" секретних документів про контрнаступ

Андрій Юсов

Після появи у ЗМІ нібито засекречених документів про український контрнаступ Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. В українській розвідці висловили сумнів, що оприлюднені документи є справжніми.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Коментар представника розвідки

Юсов нагадав, що російські спецслужби продукують чимало фейків щодо України.

"Важливо памʼятати, що останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі викривлені цифри по втратах з обох сторін", — сказав він.

Що відомо про витік секретних документів

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.