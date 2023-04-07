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Российские военные сдаются в плен еще до контрнаступления, — ГУР

7 апреля 2023 16:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Войска россии сдаются в плен на поле боя
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Контрнаступление Сил безопасности и обороны Украины ухудшает моральное и психологическое состояние в рядах российских оккупантов. Наблюдается резкий рост числа российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Об этом информирует ГУР.

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"В рамках украинского государственного проекта "Хочу жить" в марте 2023 года зафиксировали более 3000 обращений. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей", — сообщил представитель программы Виталий Матвиенко.

Украинская контрнаступательная операция еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор русского солдата во время войны прост: смерть или плен. Военные констатируют активизацию сдачи оккупантов в плен даже на поле боя.

Напомним, что после появления в СМИ якобы засекреченных документов об украинском контрнаступлении Украина ждет информацию от Пентагона по "утечке" данных. В украинской разведке выразили сомнение, что обнародованные документы настоящие.

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