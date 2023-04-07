Российские военные сдаются в плен еще до контрнаступления, — ГУР
Контрнаступление Сил безопасности и обороны Украины ухудшает моральное и психологическое состояние в рядах российских оккупантов. Наблюдается резкий рост числа российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.
Об этом информирует ГУР.
Военные россии сдаются в плен
"В рамках украинского государственного проекта "Хочу жить" в марте 2023 года зафиксировали более 3000 обращений. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей", — сообщил представитель программы Виталий Матвиенко.
Украинская контрнаступательная операция еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор русского солдата во время войны прост: смерть или плен. Военные констатируют активизацию сдачи оккупантов в плен даже на поле боя.
Напомним, что после появления в СМИ якобы засекреченных документов об украинском контрнаступлении Украина ждет информацию от Пентагона по "утечке" данных. В украинской разведке выразили сомнение, что обнародованные документы настоящие.