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Російські військові звернулися до "вагнерівців": деталі

24 червня 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Російські військові звернулися до "вагнерівців": деталі
Російський військовий звертається до "вагнерівців". Фото: кадр із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Росії на скандальні заяви власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина відреагували російські військові. Вони записали відеозвернення до "вагнерівців", в яких зазначають, що з боку представників угруповання "йде якась підстава".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російські військові звернулися до "вагнерівців"

Так, на відео російські окупанти звинувачують своїх колег у "підставі", та закликають не підкорюватися Пригожину, якому "Бог суддя". 

Крім того, військові наголошують на тому, що "ніхто не має вносити розлад у захист Росії", а також просять "заспокоїти дядю Женю", бо нібито ніхто не намагається відступати.

Також зазначається, що хакери "зламали" російські телеканали та запустили звернення Пригожина.

Що відомо про протистояння Пригожина з Шойгу

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Також ми повідомляли що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Додамо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

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