Российские военные обратились к "вагнеровцам": детали

Российский военный обращается к "вагнеровцам". Фото: кадр с видео

В России на скандальные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отреагировали российские военные. Они записали видеообращение к "вагнеровцам", в которых отмечают, что со стороны представителей группировки "идет какая-то подстава".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Российские военные обратились к "вагнеровцам"

Так, на видео российские оккупанты обвиняют своих коллег в "основании" и призывают не подчиняться Пригожину, которому "Бог судья".

Кроме того, военные подчеркивают, что "никто не должен вносить разлад в защиту России", а также просят "успокоить дядю Женю", потому что якобы никто не пытается отступать.

Также отмечается, что хакеры "сломали" российские телеканалы и запустили обращение Пригожина.

Что известно о противостоянии Пригожина из Шойгу

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Также мы сообщали, что против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Добавим, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают также сценарий начала гражданской войны в России.