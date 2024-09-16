Російські військовополонені пояснили, чому пішли на фронт

Російський військовополонений. Фото: скриншот

Російський військовополонений Євген Федоров розповів, що пішов на фронт добровільно. Уродженець Луганської області заявив, що мотивація піти в армію Росії була передусім фінансовою, а вже потім патріотичною.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Поділився мотивами свого рішення й інший полонений Олександр Учайкін. За його словами, основною причиною його призову стали фінансові проблеми. Учайкін зазначив, що мав серйозні борги та проблеми з судовими приставами, а його майно було арештоване.

Він пояснив, що не було іншого швидкого способу вирішити свої фінансові питання. Підписання контракту з російською армією дозволило зупинити всі судові витрати та арешти.

"І не було інших можливостей швидко все закрити, а коли підписуєш, усі судові витрати і весь процес призупиняються, арешт і все інше, коротше, зупиняється. І, ну, як то кажуть, це був вимушений крок. Борги — понад мільйон. За підписання контракту отримав десь 300 тисяч", — розповів полонений.