Российские военнопленные объяснили, почему пошли на фронт

Российский военнопленный. Фото: скриншот

Российский военнопленный Евгений Федоров рассказал, что пошел на фронт добровольно. Уроженец Луганской области заявил, что мотивация пойти в армию России была прежде всего финансовой, а уже потом патриотической.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Поделился мотивами своего решения и другой пленник Александр Учайкин. По его словам, основной причиной его призыва стали финансовые проблемы. Учайкин отметил, что у него были серьезные долги и проблемы с судебными приставами, а его имущество было арестовано.

Он объяснил, что не было иного быстрого способа решить свои финансовые вопросы. Подписание контракта с российской армией позволило остановить все судебные издержки и аресты.

"И не было других возможностей быстро все закрыть, а когда подписываешь, все судебные издержки и весь процесс приостанавливаются, арест и все остальное, короче, останавливается. И, ну, как говорится, это был вынужденный шаг. Долги — более миллиона. За подписание контракта получил где-то 300 тысяч", — рассказал пленный.