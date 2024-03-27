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Російський дрон влучив у житловий будинок на Херсонщині, загинула жінка

27 березня 2024 16:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Російський дрон влучив у житловий будинок на Херсонщині, загинула жінка
Російський дрон дрон-камікадзе типу "Шахед". Фото: Polskie Radio
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В селі Михайлівка, що належить до Бериславського району Херсонської області, стався обстріл. Внаслідок влучання у житловий будинок померла жінка.

Про цей інцидент повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу, 27 березня.

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Прокудін зазначив, що російські військові завдали удару по житловому будинку в селі Михайлівка за допомогою дрона-камікадзе, в результаті чого 61-річна жінка отримала смертельні травми у своєму домі. 

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот
Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

"Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в селі Михайлівка Бериславського району. У власному будинку смертельні поранення отримала 61-річна місцева жителька. Мої співчуття рідним загиблої", — написав Прокудін.

Обстріл Херсона

Також 27 березня вранці в Херсоні було чутно вибухи. Один з них пошкодив офісну будівлю в центрі міста, а також вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідньому будинку. 

Нагадаємо, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, а у багатоповерхівці повилітали шибки.

Херсон
обстріли
Херсонська область
дрон Шахід-136
Олександр Прокудін
безпілотник

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