Російський дрон влучив у житловий будинок на Херсонщині, загинула жінка

Російський дрон дрон-камікадзе типу "Шахед". Фото: Polskie Radio

В селі Михайлівка, що належить до Бериславського району Херсонської області, стався обстріл. Внаслідок влучання у житловий будинок померла жінка.

Про цей інцидент повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу, 27 березня.

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Влучання в житловий будинок

Прокудін зазначив, що російські військові завдали удару по житловому будинку в селі Михайлівка за допомогою дрона-камікадзе, в результаті чого 61-річна жінка отримала смертельні травми у своєму домі.

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

"Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в селі Михайлівка Бериславського району. У власному будинку смертельні поранення отримала 61-річна місцева жителька. Мої співчуття рідним загиблої", — написав Прокудін.

Обстріл Херсона

Також 27 березня вранці в Херсоні було чутно вибухи. Один з них пошкодив офісну будівлю в центрі міста, а також вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідньому будинку.

Нагадаємо, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, а у багатоповерхівці повилітали шибки.