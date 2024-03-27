Российский дрон попал в жилой дом на Херсонщине, погибла женщина

Русский дрон дрон-камикадзе типа "Шахед". Фото: GettyImages

В селе Михайловка, принадлежащем Бериславскому району Херсонской области, произошел обстрел. В результате попадания в жилой дом умерла женщина.

Об этом инциденте сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в среду, 27 марта.

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Попадание в жилой дом

Прокудин отметил, что российские военные нанесли удар по жилому дому в селе Михайловка с помощью дрона-камикадзе, в результате чего 61-летняя женщина получила смертельные травмы в своем доме.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

"Русские кафиры ударили дроном-камикадзе по жилому дому в селе Михайловка Бериславского района. В собственном доме смертельные ранения получила 61-летняя местная жительница. Мои соболезнования родным погибшей", — написал Прокудин.

Обстрел Херсона

Также 27 марта утром в Херсоне были слышны взрывы. Один из них повредил офисное здание в центре города, а также взрывная волна повредила окна в соседнем доме.

Напомним, что 26 марта в Харькове раздались взрывы. оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. В Харькове пострадало нежилое здание, а в многоэтажке вылетели стекла.