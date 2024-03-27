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В Херсоне раздавались взрывы — в ОВА рассказали, куда попали оккупанты

27 марта 2024 12:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсоне раздавались взрывы — в ОВА рассказали, куда попали оккупанты
Женщины убирают после обстрела. Фото: скриншот Херсонской ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики не перестают терроризировать Херсон. С самого утра среды, 27 марта, в городе раздаются взрывы, есть "прилет" по офисному зданию.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Один из "прилетов" по офисному зданию, расположенному в центральной части города", — рассказал Прокудин.

Также глава ОВА сообщил, что взрывной волной побило стекла в доме, который находится рядом с офисным помещением.

"Лишь чудом женщина, которая там живет, не пострадала", — добавил Прокудин.

Ранее мы сообщали, что заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил граждан об опасности в среду, 27 марта. Чиновник призвал обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.

Напомним, россияне за сутки нанесли 386 ударов по разному типу вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. Регион претерпел значительные разрушения.

Также мы писали, что 26 марта в Харькове раздались взрывы. оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. В Харькове пострадало нежилое здание, а в многоэтажке вылетели стекла.

Херсон
взрыв
Украина
обстрелы
Херсонская область
Александр Прокудин
ракетный удар

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