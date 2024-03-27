В Херсоне раздавались взрывы — в ОВА рассказали, куда попали оккупанты
Российские захватчики не перестают терроризировать Херсон. С самого утра среды, 27 марта, в городе раздаются взрывы, есть "прилет" по офисному зданию.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Враг обстреливает Херсон
"Один из "прилетов" по офисному зданию, расположенному в центральной части города", — рассказал Прокудин.
Также глава ОВА сообщил, что взрывной волной побило стекла в доме, который находится рядом с офисным помещением.
"Лишь чудом женщина, которая там живет, не пострадала", — добавил Прокудин.
Ранее мы сообщали, что заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил граждан об опасности в среду, 27 марта. Чиновник призвал обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.
Напомним, россияне за сутки нанесли 386 ударов по разному типу вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. Регион претерпел значительные разрушения.
Также мы писали, что 26 марта в Харькове раздались взрывы. оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. В Харькове пострадало нежилое здание, а в многоэтажке вылетели стекла.
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