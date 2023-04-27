"Как запчасти валяются": як росіяни шукають по моргах загиблих в Україні родичів

Похорон російського військового, який загинув в Україні. Фото: REUTERS/Kirill Braga

Дружина російського військовослужбовця розповіла, що військове керівництво не надає людям інформації про зниклих на війні родичів. Росіянам доводиться своїми силами здійснювати пошуки зниклих, відвідуючи морги та держустанови.

Про це свідчить нове перехоплення телефонної розмови, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони.

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Жінка у своїх телефонних розмовах обурюється ходом проведення так званої "спецоперації" та приховуванням командуванням інформації щодо місця перебування військовослужбовця та його стану.

Вона також бідкається, що інформацію про долю людей, які загинули на війні, родичі намагаються шукати своїми силами. Жінка передає слова військового, який переконаний, що їх відправляють "як на забій".

Росіянка також зазначає, що вона уже місяць намагається з'ясувати, де її син, який поїхав на війну.

У розмові жінка також описала умови, які панують у моргах, куди надходять тіла загиблих на війні.

Пряма мова росіянки

Игорь говорит, что там ужас, что творится. Говорит, что нас всех походу туда погнали, отправили на убой. Говорит, слышала, что с кем-то там разговаривал по телефону, пацаны прыгнули в окоп, а туда гранату бросили. Она мне говорит: "Я так понимаю, что там очень много 200-х, 300-х много".

А Андрей, с которым он говорил, что они видели, как Вадик погиб. Не знаешь, что с ним? Не знаю ничего, никто ничего не говорит. Нету ни Вадика, ни Леши, ни Жорика. По фамилиям, по фотографиям смотрела. Даже приблизительно нету их даже на других направлениях. Каждую неделю там бывает.

Их везут сюда, военнослужащих. И дело в тому, как он говорил мне, что он проверяет по моргам республики по фамилиям. Может поступить тело погибшего сюда в морг Калинина, и его могут опознать. Отсюда уже могут оправлять уже на Ростов и там по анализам ДНК устанавливать. Какой кошмар! О чем я тебе и рассказываю, поэтому вообще такая тема. Как запчасти валяются, кому какая разница. То, что остается от ребят. Не знаю, дойдет до кого-то или нет. Тут же не так все официально, как крик души прошу уже месяц, и нигде не могу узнать, где находится мой сын и что с ним случилось. Никто ничего не говорит, никто ничего не сообщает. Помогите мне разобраться в этой ситуации, получить хоть какую-то информацию

Так с такими действиями, да, вот, бл*ть, почти год берут Марьинку, год берут Авдеевку. Берут не берут. Танцуют возле нее, сколько они там уде вошколупятся...

Люся рассказывала, что вот эта посадка, что за нашим домом – вот это самая 3 линия оборони. Она говорит, что на Ассорти после работы парень военные бегал, что-то машину 300-х отвезти раненых, вот эта посадка. Думала, они только отсюда стреляют, были прилеты как-то, говорят, в блиндаж, и погибли пацаны, и раненых много, и не в один блиндаж.

Я, это самое, Марин, стою и смотрю, артиллерия, какие не какие, смотрю-присматриваюсь до схождения с ума и представляю, как лазить по этому лесу, смотрю, что хлопцы там движутся где-то, подтягивают танки эти, стреляют отсюда, и оказывается, что вот здесь тоже рядом ... Бедные пацаны, сколько их еще убитых будет, сколько все это будет еще продолжаться, хватит уже.

Нагадаємо, окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Вбивства відбуваються звірячим способом — полоненим перерізають горло. В новому перехопленні військовий РФ розповідає подробиці дружині.

Також нещодавно українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.

Було також оприлюднено запис, у якому військовий Росії розповів дружині про бойові дії в Україні. Окупант скаржиться, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції, при цьому солдати окупаційної армії вкрай погано оснащені.

Було також оприлюднено перехоплення розмови, у якій військовослужбовець Росії, який воював на сході України, розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому. Окупант порадив своїй дружині "тижнів через два шукати нового чоловіка".