Российский оккупант пожаловался на руководство, отбирающее у военных зарплату

Российский военный-оккупант. Фото: REUTERS

Главное управление разведки продолжает перехватывать разговоры оккупантов. В этот раз российский военный жалуется на военное руководство за то, что они отбирают средства у простых солдат и "пристегивают наручниками за пьянку".

Об этом пишет ГУР на своей странице в Telegram.

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Детали перехваченного разговора

Как сообщают в Главном управлении разведки, кафир жалуется на неудовлетворительное поведение руководства и принудительный сбор средств с подчиненного личного состава для их дальнейшего частичного использования в личных целях.

Перехваченный разговор русского военного

— Кого, кого, "Белого" зовут? Андрей. Нет, Андрюха, Андрей. П*здец худющее, мелкое, бл*дь, п*здливое, бл*дь, пацанов наручниками пристегивает за пьянку, бл*дь. Водку дает пить, бл*дь, им. Пейте, говорит, бл*дь. Будешь пить — буду, на, стаканом, бл*дь. Потом, бл*дь, начинается, сам, наверное, сидит и бл*дь, вот это начинает. Баллончиком перцовым по лицу пшикает, бл*дь понимаешь! — жалуется оккупант.

— Да, да, ему 18 лет было, вот он уже научился, бл*дь. "Шаман" и то сидит, бл*дь, с него ах*евает, понмаешь? "Шаман" сейчас так, не на позициях, ничего, хоть и комбат. Так, знаешь, ни рыба, ни мясо, бл*дь. Ему нах*й ничего не надо, — добавляет оккупант.

— У нас 2 комбата было. Один российский и "Шаман" наш, то ли с России уезжает, бл*ть, вот. И якобы, бл*дь, такой слух ходил-пошел, что "Белого" тоже продвигают на комбата, бл*ть. Да, что-то там такое, он притерся хорошо, "Белый", бл*дь, — рассказывает русский захватчик.

— Ага, сначала по 5 тысяч "общака", потом зарплату подняли по 20 тысяч "общака", что-то такого, блять, мутил, по 20 тысяч с каждого. А ту зарплату получал, что пацаны зажаловались, что он уже по 40 тысяч забирает у них нах*й, — говорит российский военный.

В ГУР уверяют: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Ранее мы публиковали перехваченные разговоры военных ВС РФ, в которых они рассказывали, что руководство отправляет бойцов на фронт с травмами и россияне ищут по моргам погибших в Украине родственников.